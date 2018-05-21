Росія заявляє про розкриття «екстремістської групи» в окупованому Криму

Федеральна служба безпеки Росії заявила 21 травня, що припинила «діяльність екстремістської групи» в окупованому Криму.

У повідомленні на сайті ФСБ стверджується, що групу створив помічник депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілева Ерол Велієв «за вказівкою Рефата Чубарова, розшукуваного лідера Меджлісу кримськотатарського народу за підтримки СБУ».

Як стверджує російська спецслужба, «до складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков».

В ФСБ кажуть, що «членами екстремістського співтовариства в січні 2018 року з використанням пляшок із запалювальною сумішшю було здійснено підпал будинку муфтія Криму Еміралі Аблаєва». «За кожну проведену в Криму акцію їм було обіцяно виплачувати по 500 доларів США», – ідеться в повідомленні.

ФСБ заявляє, що Стешенко був затриманий у квітні 2018 року «при в’їзді на територію Республіки Крим, куди був направлений Велієвим для підготовки і здійснення провокацій». Велієву і Третьякову Росія висунула звинувачення заочно, вони «оголошені у федеральний розшук».

Муфтій Криму Еміралі Аблаєв раніше входив до складу Меджлісу кримськотатарського народу. У 2015 році він був виключений зі складу представницького органу. За словами депутат Верховної Ради України Мустафи Джемілєва, Аблаєв «став маріонеткою в руках окупаційної влади».

Наприкінці серпня 2015 року в Анкарі відбулася зустріч голови Меджлісу Рефата Чубарова з муфтієм мусульман Криму Еміралі Аблаєвим. Чубаров тоді заявив про конструктивний діалог з Аблаєвим, сам Аблаєв повідомив, що не було «конкретних пропозицій щодо становища кримськотатарського народу в Криму». Російська сторона заявила, що Чубаров і його помічники напали на делегацію на чолі з муфтієм.

Меджліс кримськотатарського народу був заборонений на території Росії й анексованого Криму 26 квітня 2016 року рішенням підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії, проте 29 вересня 2016 року її відхилили.

19 квітня 2017 року Міжнародний суд виніс проміжну ухвалу за позовом України проти Росії. Суд у Гаазі зобов’язав припинити обмеження прав кримських татар і етнічних українців, відновити Меджліс та навчання українською мовою в анексованому Криму.

Міжнародний суд ООН 18 травня 2018 року звернувся до Росії з вимогою надати йому інформацію про виконання наказу суду від 19 квітня 2017 року про відновлення діяльності Меджлісу кримських татар і навчання українською мовою в Криму. Про це повідомила заступник глави МЗС України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.