Радіо Свобода Daily: воля політв'язням або смерть – Сенцов оголосив безстрокове голодування

Сенцов голодує

Олег Сенцов від 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають у російських тюрмах. Після початку голодування Сенцова перевели в ізольовану камеру, де стан його здоров’я контролює медик; зараз його стан стабільний.

«Сенцов готувався до голодування півтора місяці: відмовився від продуктових передач, магазину і перейшов на тюремну їжу. Протягом цього часу він знижував кількість спожитої їжі. Олег був досить підтягнутий і худорлявий востаннє, коли я його бачив», – сказав його адвокат Дмитро Дінзе. За його словами, Сенцов не має наміру припиняти голодування, поки його умови не будуть виконані, «або він помре».

«Під час нашої зустрічі він мені так і сказав: «Якщо я помру перед чемпіонатом (світу з футболу 2018 року в Росії – ред.) або під час нього, буде резонанс на користь інших політв’язнів», – зазначив Дмитро Дінзе. Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан розповіла Радіо Свобода, що дізналася про оголошене ним голодування від адвоката. Ставиться вона до рішення брата негативно. Тим часом керівництво російської колонії вже пригрозило Сенцову примусовим годуванням.

Реакції

З проханням особисто перевірити умови тримання Сенцова в ув'язненні до російської колеги Тетяни Москалькової вже звернулась уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Питання звільнення утримуваних у Росії українців на міністерському засіданні Ради Європи, яке відбудеться 17-18 травня у Данії, порушить і міністр закордонних справ Павло Клімкін. Натомість у Мінську в переговорах щодо заручників не вдалось добитися жодного прогресу.

Лист Балуха

Тим часом засуджений в окупованому Росією Криму український активіст Володимир Балух голодує вже понад 55 днів. Нещодавно він написав листа до українців, у якому розповів про своє голодування. Копію його звернення опублікувала Кримська правозахисна група 15 травня. Радіо Свобода розміщує текст звернення без правок.

Закопані речі загиблих під Іловайськом

У селищі Таромському під Дніпром, на території фермерського господарства, виявили речі загиблих під Іловайськом українських бійців.

За повідомленням, 2014 року із зони бойових дій на Донбасі були доправлені тіла 98 бійців, 26 із них були ідентифіковані, їхні особисті речі були передані родичам. Речі ж неідентифікованих на той момент бійців потребували просушки, і їх вирішили просушити у приміщенні, що належить місцевому рибгоспу.

«Зі слів фермерів, які показали це місце, 2014 року представники міліції привезли речі загиблих бійців з моргу, попросили на зберігання і просушку. Фермери надали приміщення. Поклали і зникли. Фермери намагалися з ними зв’язатись, щоб забрали, їх годували обіцянками. Через те, що був відповідний запах, зі слів фермерів, там навіть були фрагменти плоті, почали собаки розтягувати, люди почали мародерити, фермери вирішили прикопати все це. Потім ходили по різних інстанціях, реакції не було. Тоді звернулись до депутата Миколи Колесника (екс-куратора батальйону «Кривбас» – ред.), він звернувся до нас, ми виїхали на місце, інформація підтвердилась і ми викликали слідчі органи», – сказав Радіо Свобода керівник гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Ярослав Жилкін. За його словами, наразі всі речі, які могли б допомогти в ідентифікації тіл, описані і передані до поліції.

І невеличкий анонс на завершення.

Сьогодні, 17 травня, Херсонський суд розгляне запобіжний захід Кирилу Вишинському, голові «РИА Новости Украина». Вишинському, який має громадянство і України, і Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

Будьте чесними перед собою й іншими, адже рано чи пізно брехня може «вилізти боком»!

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