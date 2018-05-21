Чубаров: Велієв, якого ФСБ звинувачує в екстремізмі, майже рік не був у Криму

Помічник депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерол Велієв, якого російські силовики звинувачують у підготовці екстремістської групи в Криму, був останній раз на півострові восени 2017 року. Про це 21 травня сказав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на прес-конференції в Києві, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

«Я сьогодні спілкувався з Велієвим. Він сказав, що він останній раз був в Криму у вересні 2017 року. Стешенко на камеру ФСБ каже, що це було в січні 2018 року. Після цього він сказав, що не був у Криму. Все відразу ламається», – сказав Чубаров.

Федеральна служба безпеки Росії заявила 21 травня, що припинила «діяльність екстремістської групи» в окупованому Криму. У повідомленні на сайті ФСБ стверджується, що групу створив помічник депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілева Ерол Велієв «за вказівкою Рефата Чубарова, розшукуваного лідера Меджлісу кримськотатарського народу за підтримки СБУ».

Як стверджує російська спецслужба, «до складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков», які нібито підпалили будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва.

Муфтій Криму Еміралі Аблаєв раніше входив до складу Меджлісу кримськотатарського народу. У 2015 році він був виключений зі складу представницького органу. За словами депутат Верховної Ради України Мустафи Джемілєва, Аблаєв «став маріонеткою в руках окупаційної влади».

СБУ заяви про організацію нею «екстремістської групи» спростовує.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.