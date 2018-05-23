ФСБ проти Меджлісу: як Чубарова та помічника Джемілєва звинуватили в підпалі будинку кримського муфтія

ФСБ Росії повідомила про розкриття «екстремістської групи» в Криму. За версією російської спецслужби, її члени закидали «коктейлями Молотова» будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва. В її створенні звинувачують помічника народного депутата України Мустафи Джемілєва та голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Останній оцінив заяви ФСБ як спробу зганьбити Меджліс перед міжнародною спільнотою.

Повідомлення про «розкриття екстремістської групи» було опубліковане на сайті ФСБ 21 травня. У ньому мовиться, що формування було створене Еролом Велієвим ‒ помічником народного депутата України Мустафи Джемілєва. За версією ФСБ, він організував групу за вказівкою голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. До її складу, як стверджує спецслужба, входили двоє спортсменів-боксерів з Харкова ‒ Олександр Стешенко та Олександр Третьяков.

ФСБ стверджує, що група планувала серію злочинів «за мотивами політичної ворожнечі з метою залякування проросійськи налаштованих кримських татар і нагнітання міжнаціональної напруженості в Криму». За кожне з таких діянь Стешенку та Третьякову нібито було обіцяно по 500 доларів. За версією російської спецслужби, учасники спільноти встигли провести лише одну акцію. У січні 2018 року, як стверджує ФСБ, вони закидали пляшками із займистою сумішшю будинок муфтія Криму Еміралі Аблаєва (відомого примирливою до російської влади позицією ‒ ред.), який, як зазначено у прес-релізі, «зробив значний внесок у зміцнення національної єдності».

У повідомленні мовиться, що Стешенка затримали на в’їзді до Криму в квітні 2018 року. За версією ФСБ, він поїхав на півострів, щоб «вчинити провокації» напередодні чергової річниці підписання указу президента Росії про реабілітацію кримськотатарського народу. Які саме ‒ не уточнюється.

Кримський главк МВС Росії відкрив за фактом підпалу житла Еміралі Аблаєва кримінальну справу за ч. 2 ст. 167 Кримінального кодексу Росії ‒ умисне знищення або пошкодження майна, вчинене загально небезпечним способом. Ще дві справи порушила ФСБ. Одну проти Велієва, якому інкримінують створення екстремістської групи, другу ‒ проти Стешенка і Третьякова. Їхні дії попередньо кваліфіковані як «участь в екстремістській групі».

Як Стешенко зник, знайшовся і знову зник

Велієву та Третьякову звинувачення були висунуті заочно ‒ вони обидва оголошені в Росії у федеральний розшук. Інформація про затримання Стешенка з’явилася в медіа у квітні, але тоді було незрозуміло, які претензії до нього висувають російські силовики. Про ситуацію з харків’янином інформувала організація «КримSOS». За повідомленнями цього об’єднання, 11 квітня Стешенко зателефонував своїй матері з КПВВ «Чонгар» і повідомив, що на в’їзді до Криму його затримали російські прикордонники. Як підставу для затримання вони вказали невідповідність фотографії в паспорті особі Стешенка.

За інформацією «КримSOS», сім’я Олександра уклала контракт з адвокатом, який 14 квітня відвідав прикордонне управління ФСБ в Сімферополі. Там захиснику харків’янина сказали, що він перебуває у них, але до затриманого не пустили. Через два дні співробітники ФСБ взагалі сказали адвокатові, що не знають ніякого Стешенка і такий на територію Криму не заїжджав. До справи приєдналося МЗС України, яке надіслало Росії ноту протесту з вимогою повідомити причини затримання харків’янина та місце його перебування.

24 квітня кримський адвокат Едем Семедляєв з’ясував, що Стешенко перебуває в одному з ізоляторів тимчасового тримання Сімферополя. Він опинився там за рішенням підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя, який заарештував харків’янина за «непокору законній вимозі працівників поліції». У рішенні суду йдеться про те, що 12 квітня на автостанції в Сімферополі Стешенко не показав поліцейським паспорт і відмовився проїхати до відділення для з’ясування особи. Згідно з документом, харків’янин «поводився агресивно та розмахував руками».

Адвокат Семедляєв відвідав Олександра в ІТТ, але детально про свій візит не повідомляв. 24 квітня, після того, як харків’янин вийшов з ізолятора, невідомі особи посадили його в машину без номерів і кудись відвезли. Про це повідомив другий адвокат сім’ї Стешенків Айдер Азаматов, посилаючись на свідків події. Захисник Олександра намагався з’ясувати місце перебування хлопця, але, за його словами, жодні з російських силових органів, куди він звернувся, не надали цієї інформації.

З кінця квітня в медіа не було ніяких новин про Стешенка. Про його долю стало відомо тільки зараз, коли ФСБ повідомила про розкриття «екстремістської групи». Але після заяви залишилося незрозумілим, чому його звинувачують в участі у злочинній групі, а заарештовували за іншою адміністративною справою ‒ про непокору поліції.

Щоб прояснити це, кореспондент Крим.Реалії звернувся до адвоката Едема Семедляєва, який зустрічався зі Стешенком в ізоляторі 24 квітня. І зараз, через місяць після візиту в ІТТ, адвокат повідомив, що тоді харків’янин поскаржився йому на тортури.

Його сильно побили після затримання на кордоні, змусили підписати потрібні їм свідчення

«Його сильно побили після затримання на кордоні, змусили підписати потрібні їм свідчення. А потім, щоб приховати сліди побоїв, на 12 діб за сфабрикованою справою відправили в ІТТ», ‒ сказав Семедляєв.

Адвокат сказав, що відразу не став розголошувати цю інформацію на прохання самого Стешенка.

«Він боявся за своє життя та здоров’я. Ми думали, що після 12 діб його відпустять. Але вийшло трохи по-іншому. Оприлюднювати це не стали, матері тільки повідомили й усе», ‒ сказав адвокат.

«Без пляшки не розберешся»

21 травня ФСБ поширила відео допиту харків’янина. На ньому Стешенко сидить у кріслі й відповідає на запитання людини за кадром. Він каже, що Ерол Велієв поставив йому та Олександру Третьякову завдання підпалити будинок муфтія Криму. За його словами, помічник Джемілєва показав їм будинок, в який треба кинути «коктейлі Молотова». Для цього, як стверджує Стешенко на відео, Велієв сказав купити дві пляшки вина. ФСБ також опублікувала відео, на якому двоє чоловіків вибирають вино в супермаркеті, мабуть, для підтвердження слів затриманого.

На відео допиту Стешенко говорить, що відмовився підпалювати будинок муфтія, бо не хотів, щоб постраждали невинні люди. Тоді, за словами харків’янина, замість нього кидати «коктейлі Молотова» поїхав сам Велієв. ФСБ поширила також відео з камери відеоспостереження, на якій зафіксований підпал. На ньому видно, як двоє людей підпалюють предмети, схожі на «коктейлі Молотова», та кидають їх у бік будинку, біля якого припарковані два автомобілі. Після цього стіни будівлі охоплює вогонь, а підпалювачі тікають.

Про те, що будинок муфтія Еміралі Аблаєва підпалювали, раніше ніхто не повідомляв. ФСБ стверджує, що це було в січні. Сам голова Духовного управління мусульман Криму повідомив, що інцидент таки був, тільки 21 травня, після появи відповідної заяви російських спецслужб.

«Вночі, орієнтовно близько третьої години ночі, пролунав гуркіт, дружина побачила у вікні спалах. Вирішили, що це молодь на вулиці грається піротехнікою, й не звернули особливої уваги. Вранці, виїжджаючи на роботу, виявили сліди підпалу від пляшок з займистою сумішшю, так званий «коктейль Молотова». Пляшки, що влучили в будинок, на щастя, не зайнялися, загорілися ті, які влучили в паркан. Зловмисники втекли. Вранці після виявлення підпалу ми звернулися із заявою до правоохоронних органів», ‒ процитувало муфтія агентство «Кримінформ».

Відповідь Чубарова

Де зараз перебуває Стешенко, ФСБ не повідомляє. Судячи з того, що другий фігурант справи ‒ Олександр Третьяков ‒ оголошений у розшук, його, ймовірно, немає в Криму. Ерол Велієв, якого ФСБ називає організатором екстремістської групи, дійсно працює помічником народного депутата Мустафи Джемілєва.

Сам він поки публічно не коментував висунуті проти нього звинувачення. Але голова Меджлісу Рефат Чубаров стверджує, що зустрівся з Велієвим і обговорив ситуацію.

«Я сказав йому (Еролові Велієву ‒ ред.): «Розповідай, що ти накоїв». Він сказав, що він востаннє був у Криму в березні 2017 року… А Стешенко на камеру ФСБ говорить, що це було на початку січня 2018 року. Ерол Велієв каже: «Рефате-аг’а, будь ласка, запитайте у Держприкордонслужби, я в’їжджав через материк, інакше не можна в’їхати. Я був удома, у мами». Він молодий чоловік, йому 35 років. Каже, що після цього він взагалі не був у Криму», ‒ сказав Рефат Чубаров на прес-конференції в Києві.

Голова Меджлісу додав, що Велієв дійсно знайомий зі Стешенком. За словами Чубарова, помічник Джемілєва з 1996 до 2001 року навчався в Харківському авіаційному інституті, а потім до 2008 року був там аспірантом.

«Він згадав, що знає Стешенка, після того, як він сьогодні прочитав цю інформацію. Він сказав, що був такий молодий студент, він був молодший за курсом, з яким він ходив у спортивну боксерську секцію. Тобто колись вони перетиналися в Харкові. А що стосується Третьякова, Ерол не знає, що це за людина», ‒ сказав Чубаров.

Спроби ФСБ поєднати, не виключено, організований ними підпал будинку муфтія з Меджлісом поповнюють перелік невдалих спроб спаплюжити Меджліс

Голова Меджлісу, з посиланням на неназваних адвокатів, також сказав, що 11 квітня Олександра Стешенка сильно катували, навіть «топили в морі». Таким чином, як стверджує Чубаров, його змусили дати потрібні свідчення, а також відмовитися від незалежних захисників.

Політик розцінює дії ФСБ як спробу російських спецслужб дискредитувати Меджліс кримськотатарського народу перед міжнародною спільнотою.

«Спроби ФСБ Росії поєднати, не виключено, організований ними підпал будинку муфтія з Меджлісом кримськотатарського народу поповнюють перелік невдалих спроб спаплюжити Меджліс кримськотатарського народу», ‒ мовиться в заяві голови Меджлісу.

ФСБ стверджує, що «екстремістська група» під керівництвом Велієва діяла за підтримки Служби безпеки України. СБУ у відповідь наголосила, що ця інформація не відповідає дійсності.