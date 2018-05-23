Помічник Джемілєва спростував знайомство із затриманим ФСБ в Криму харків’янином

Помічник депутата Верховної ради України Мустафи Джемілєва Ерол Велієв, якого російські силовики звинувачують в підготовці «екстремістської групи» в окупованому Криму, повідомив, що не був знайомий з іншим фігурантом цієї «справи», затриманим на півострові харків'янином Олександром Стешенком.

У коментарі сайту Крим.Реалії Велієв заявив, що у нього з Стешенком спільне лише те, що обидва вчилися в Харкові. Помічник Джемілєва уточнив, що прожив у цьому місті близько 9 років.

«До версії ФСБ не маю ніякого стосунку. Там ідеться про те, що все це відбувалося в січні 2018 року. Я на території Криму востаннє був у вересні 2017 року», – розповів Велієв.

Федеральна служба безпеки Росії заявила 21 травня, що припинила «діяльність екстремістської групи» в окупованому Криму.

У повідомленні на сайті ФСБ стверджується, що групу створив помічник депутата Верховної Ради України Мустафи Джемілева Ерол Велієв «за вказівкою Рефата Чубарова, розшукуваного лідера Меджлісу кримськотатарського народу за підтримки СБУ».

Як стверджує російська спецслужба, «до складу групи, сформованої в Харкові, крім Велієва увійшли колишні спортсмени-боксери Стешенко і Третьяков».

ФСБ заявляє, що Стешенко був затриманий у квітні 2018 року «при в’їзді на територію Республіки Крим, куди був направлений Велієвим для підготовки і здійснення провокацій». Велієву і Третьякову Росія висунула звинувачення заочно, вони «оголошені у федеральний розшук».

Служба безпеки України заявляє, що інформація ФСБ Росії про «створення екстремістської групи» в анексованому Криму за підтримки українських спецслужб не відповідає дійсності.

Після анексії Росією Криму ФСБ проводить на півострові регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.