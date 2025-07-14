Міноборони Данії заявило про допомогу Україні із супутниковим зв’язком

Данія надає українській обороні супутникові послуги, повідомляє Міністерство оборони країни 14 липня.

За повідомленням, допомога надається через оборонне агентство Європейського Союзу (EDA).

Відомство пояснює рішення тим, що Україні потрібен безпечний та стабільний супутниковий зв’язок у війні проти Росії.

Пакет допомоги передбачає рішення, які розширюють доступ України до безпечного та стабільного супутникового зв’язку, заявляє Міноборони:

«Супутники відіграють вирішальну роль у сучасній обороні. Допомога надасть Україні доступ до приймальних терміналів, які українська оборона зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв’язку, що суттєво сприятиме здатності України продовжувати боротьбу за свободу проти незаконного російського вторгнення».





Очікується, що термінали забезпечать надійне з’єднання, що може мати вирішальне значення для військових операцій.

«Я пишаюся тим, що Данія робить внесок у космічну оборону України цим пакетом. Космос – це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. У тісній співпраці з оборонним агентством ЄС Данія вже зробила внесок у зміцнення супутникового зв’язку України для її захисту від Росії. Існує дуже великий потенціал у космічних рішеннях, які можуть зробити внесок як у українську, так і в данську та європейську оборону», – йдеться в коментарі міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена.

У липні Данія очолила Раду Євросоюзу, назвавши своїми пріоритетами боротьбу з нелегальною міграцією, оборону та продовження підтримки України.