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15 січня 2020, Київ 14:49
Новини | Події

Міноборони: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Світлодарська, Пісок та Василівки

За інформацією міністерства, бойових втрат серед бійців ОС немає

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Від початку доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ. Про це повідомили у Міністерстві оборони України

«Близько 02:00 ночі з напрямку від н.п. Лозове окупанти випустили дві міни по нашим оборонцям Світлодарська. Після 11:00 ворог протягом півгодини вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння по нашим позиціям поблизу н.п. Піски. Після 11:40 окупанти вели обстріл з великокаліберних кулеметів по захисникам Василівки», – мовиться у повідомленні.

За інформацією міністерства, бойових втрат серед бійців ОС немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

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