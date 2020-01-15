Міноборони: бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Світлодарська, Пісок та Василівки

Від початку доби бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції ЗСУ. Про це повідомили у Міністерстві оборони України

«Близько 02:00 ночі з напрямку від н.п. Лозове окупанти випустили дві міни по нашим оборонцям Світлодарська. Після 11:00 ворог протягом півгодини вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння по нашим позиціям поблизу н.п. Піски. Після 11:40 окупанти вели обстріл з великокаліберних кулеметів по захисникам Василівки», – мовиться у повідомленні.

За інформацією міністерства, бойових втрат серед бійців ОС немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.