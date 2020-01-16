Міноборони: від початку доби бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню

Від початку поточної доби, 16 січня, бойовики на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Одразу з опівночі окупанти розпочали бойові дії в районі Травневого. Від Доломітного ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. З 07:00 протягом півгодини з напрямку від Голубівського окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм по нашим оборонцям Новотошківського. Окрім цього, в районі Новотроїцького та двічі по захисникам Луганського ворог вів щільний вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Захисники України придушували ворожу збройну активність черговими вогневими засобами», – мовиться у повідомленні.

За наявною у міністерства інформацією, бойових втрат внаслідок обстрілів у лавах ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.