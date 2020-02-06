Міноборони: бойовики обстрілюють позиції ЗСУ на луганському напрямку

Від початку доби бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші – обидва рази на луганському напрямку. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«З 6:15, противник протягом 20 хвилин випустив 15 мін калібру 120мм по опорним пунктах наших захисників в районі Оріхового. З 11:35 по 12:05 окупаційні війська вдруге розпочали обстріли позицій Об’єднаних сил поблизу Оріхового з використанням заборонених мінометів калібру 120 мм. Противник випустив 10 мін по цьому напрямку», – мовиться у повдіомленні.

За наявною інформацією, бойових втрат з боку ЗСУ внаслідок обстрілів немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.