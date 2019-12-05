Міноборони: від початку доби бойовики 3 рази обстріляли позиції ЗСУ

Від початку поточної доби, 5 грудня, бойовики на Донбасі три рази прицільно обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Зокрема, ворог вчергове порушив Мінські угоди. З 07:25 з напрямку від Саханки окупанти протягом 20 хвилин випустили 10 мін калібру 82 мм по наших захисниках Широкиного. З 08:20 противник вів вогонь з протитанкових та автоматичних станкових гранатометів та стрілецького озброєння по позиціям наших воїнів в районі населеного пункту Новолуганське. З 11:15 окупанти цілили по позиціях наших захисників поблизу населеного пункту Луганське. Тут ворог вів вогонь з СПГ та великокаліберних кулеметів. Наші герої декілька разів адекватно придушували ворожу збройну активність із легкого піхотного озброєння», – мовиться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що за наявною інформацією, втрат серед українських військових сьогодні немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.