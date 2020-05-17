Ситуація на Донбасі стабільна, поранений вранці боєць евакуйований у госпіталь – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що до полудня підтримувані Росією бойовики на Донбасі більше не відкривали вогонь, окрім двох випадків удосвіда, про які йшлося в ранкових зведеннях штабу операції Об’єднаних сил.

«Від початку доби один військовослужбовець Збройних сил України дістав бойове поранення та був евакуйований з передових позицій до військового госпіталя, де наразі отримує медичну допомогу. Втрати противника уточнюються. Станом на цю мить ситуація залишається стабільною та цілком контрольованою Українськими військами. Наші оборонці пильно слідкують за діями окупантів та готові до миттєвого реагування на будь-які його провокаційні дії», – повідомили у Міноборони.

Бойовики угруповання «ДНР» на своїх ресурсах стверджують, що українські військові у неділю вранці завдали мінометних ударів по околицях окупованих Горлівки та Донецька. В угрупованні «ЛНР» про збройну активінсть з початку поточної доби не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.