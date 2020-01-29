Від початку доби бойовики тричі обстріляли позиції ЗСУ – Міноборони

Від початку поточної доби, 29 січня, бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських військових. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

«На Луганському напрямку після 11-ї години противник з боку населеного пункту Голубівське зі 120-мм міномету обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Оріхового та Новотошківського. На Донецькому напрямку з о пів на 11-ту окупанти з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї 40 хвилин вели вогонь по позиціях наших військ в районі населеного пункту Піски», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що за наявною інформацією, в результаті обстрілів втрат у лавах ОС немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.