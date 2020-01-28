Двоє військових поранені після підриву на вибуховому пристрої на Донбасі – ООС

Двоє українських військових поранені після підриву на невстановленому вибуховому пристрої на Донбасі 28 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Угруповання «ДНР» заявляє про обстріл села Сигнальне. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в обстрілі в районі Березовського.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.