Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 січня 2020, Київ 21:06
Новини | Події

Двоє військових поранені після підриву на вибуховому пристрої на Донбасі – ООС

Українській військовий на знищеній артилерією та боями шахті Бутовка, що під Авдіївкою, 7 грудня 2019 року

Двоє українських військових поранені після підриву на невстановленому вибуховому пристрої на Донбасі 28 січня, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За даними ООС, підтримувані Росією бойовики дев’ять разів порушили режим припинення вогню.

Угруповання «ДНР» заявляє про обстріл села Сигнальне. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в обстрілі в районі Березовського.

Зеленський і Путін – хто візьме контроль над кордоном України?
Embed
Зеленський і Путін – хто візьме контроль над кордоном України?

No media source currently available

0:00 0:07:58 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG