«Для історії можна залишити» – жителі Донецька про український паспорт

Майже 200 тисяч російських паспортів уже отримали жителі Донбасу – це дані МВС Росії. Спрощену процедуру паспортизації українців на окупованих територіях Кремль запустив у квітні минулого року. Журналісти проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії» запитали жителів Донецька – чи збираються вони подавати заявку на паспорт із двоголовим орлом, чи отримували «документи» підтримуваного Росією угруповання «ДНР» і які долі їхніх українських паспортів.

24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям районів на сході України, окупованих підтримуваними Росією бойовиками, в спрощеному порядку отримувати громадянство Росії.

17 липня того ж року Путін вкотре розширив категорії громадян України, які можуть отримати російське громадянство за спрощеною процедурою: згідно з його указом, на це можуть розраховувати не тільки жителі окупованих територій на сході України, а всього українського Донбасу.

Водночас «паспорти» угруповання «ДНР» в окупованому Донецьку почали видавати з 16 березня 2016 року. Тодішній ватажок бойовиків Захарченко (який загинув 31 серпня 2018 року внаслідок вибуху у центрі контрольованого бойовиками Донецька) тоді заявляв: «Росія визнала наші «паспорти», інших – змусимо».

Кореспонденти проєкту «Донбас Реалії» запитали у жителів окупованого Донецька про те, чи збираються вони подавати заявку на паспорт із двоголовим орлом, чи отримували «документи» підтримуваного Росією угруповання «ДНР» і які долі їхніх українських паспортів. Їхні відповіді наводяться без імен і прізвищ.

Яким паспортом ви користуєтеся?

«Українські. Поки українські».

«Українським».

«Поки Україна».

«Українським».

«Поки ще українським користуюся».

«З собою український, бо там прописка поставлена».

Чи оформляли ви «паспорт» угруповання «ДНР»?

«Поки не здається можливим. Через кількість людей, черг це неможливо. Тому поки український діє, користуємося українським».

«Я вже записалася, але у мене на квітень черга йде».

«Як, живу в «республіці» в донецькій і буду отримувати донецький».

«Роблю зараз («паспорт» підтримуваного Росією угруповання – ред.) «ДНР». Черга велика».

«Поки що «талончик» отримала, не скоро отримувати нам.

– Складна процедура?

– Чесно, складна.

– А в чому складність?

– Поки всі папірці збереш, поки в цій черзі проб’єшся, хоча б дізнатися що там, кілька днів точно йде. Треба просто спростити якось…»

«Справа у тому, що я не змогла в «паспортний стіл» потрапити, там дуже багато людей. І часу немає, двоє дітей».

«– Є і український, є і «ДНР».

– А з собою який?

– І той, і той.

– А якщо їхати за кордон, то з яким?

– Та хоч з українським закордонним, хоч з російським – все одно. Процедура отримання російського дуже швидка, а ось «ДНР» – дуже важко. Зараз черги такі – не можеш стати».

«У мене багато паспортів. Всі, які є тут у всіх, є і у мене».

Заборони на використання паспорта України на окупованих підтримуваним Росією угрупованням «ДНР» немає. Український паспорт – це чинний документ на непідконтрольних Києву територіях Донбасу, про це заявив ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

Водночас журналісти Радіо Донбас Реалії повідомляли, що під час новорічних свят в окупованому Донецьку почали затримувати для «перевірки документів» людей без «паспорта» «ДНР». Про це журналістам повідомили очевидці затримань у Донецьку. Детальніше – читайте тут.

Що плануєте робити з українським паспортом?

«Нічого. Мені ось виповнюється 45 років, він у мене буде прострочений, він мені не потрібен».

«Викину його».

«У мене його вже немає».

«Якось не замислювалася навіть».

«Для історії можна залишити. І потім – у мене родичі в Слов’янську, ми їздимо туди. Там – могили батьків».

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