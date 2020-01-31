Міноборони: від початку доби бойовики двічі порушили режим тиші

Від початку поточної доби, 31 січня, бойовики на Донбасі двічі порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Вночі, майже одночасно, ворог розпочинав порушення режиму тиші на різних ділянках. Близько 02:40 від н.п. Логвінове окупанти застосували гранатомети та стрілецьке озброєння по наших оборонцях Луганського. З 02:50 від Саханки ворог розпочав обстріл з цих же зразків зброї по наших захисниках Широкиного. Проте тут противник застосовував ще й міномети. Протягом 20 хвилин окупанти випустили 13 мін калібру 82 мм», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що українські військові вели «адекватний вогонь» у відповідь. За наявною інформацією, втрат у лавах ОС немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.