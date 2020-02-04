Від початку доби бойовики 4 рази порушили режим тиші – Міноборони

Від початку поточної доби, 4 лютого, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«На Луганському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Новотошківського, де з 7:20 до 7:50 окупанти випустили по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил 8 мін 82-го калібру. А неподалік Травневого після 11-ї ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку з 7-ї ранку противник зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру 25 хвилин обстрілював наші позиції біля Мар’їнки. Зважаючи на загрозу власному життю та здоров’ю, захисники цього населеного пункту відповіли ворогу вогнем зі штатного піхотного озброєння. Близько 11-ї години розпочався обстріл поблизу Красногорівки. Вогонь зафіксовано з боку окупованої Старомихайлівки зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», – мовиться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що станом на 12:30, за наявною інформацією, втрат з боку ЗСУ немає.

Обстріли на Донбасі тривають, попри оголошене там перемир'я, сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.