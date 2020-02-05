Від початку доби бойовики 6 разів порушили режим тиші – Міноборони

Від початку доби, 5 лютого, бойовики на Донбасі шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Уночі та під ранок російсько-окупаційні війська зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї з боку Докучаєвська двічі відкривали вогонь по захисниках Новотроїцького. З такого ж озброєння після 7-ї ранку противник пів години обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Широкиного. Близько 11-ї години окупанти з гранатометів різних систем та стрілецької зброї вели вогонь на підступах до Мар’їнки, а також випустили 4 міни 120-го калібру по наших позиціях в районі Оріхового», – мовиться у повідомленні.

Ще один обстріл зафіксували поблизу Щастя, де бойовики випустили протитанкову керовану ракету.

У Міністерстві заявили, що станом на 12:30 втрат у лавах ЗСУ не було.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.