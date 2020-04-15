Міноборони: бойовики обстріляли українських військових біля Попасної

Від початку поточної доби, 15 квітня, бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Близько 10:45 російсько-окупаційні війська розпочали обстріл наших оборонців Попасної застосовуючи великокаліберні кулемети та стрілецьке озброєння. Захисники України протягом 15 хвилин придушили ворожу активність, адекватно застосовуючи у відповідь стрілецьке озброєння», – мовиться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що, за наявною інформацією, бойових втрат у лавах ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.