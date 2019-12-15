Чотири обстріли і один поранений – в Міноборони розповіли про ситуацію на фронті з початку доби

З початку доби до 12:30 15 грудня бойовики незаконних збройних угруповань чотири рази обстріляли позиції Збройних сил України в зоні Операції об’єднаних сил. Про це повідомив на брифінгу Міністерства оборони полковник Максим Праута.

За його словами, всі обстріли зафіксували на Луганському напрямку.

«Після опівночі у районі Луганського та близько 11-ї години неподалік Кримського окупанти відкривали вогонь по наших позиціях зі станкових протитанкових гранатометів. Ще один раз поблизу Кримського противник вів вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів з 10.00 до 10.10. Автоматичні гранатомети ворог вранці застосував біля Хутора Вільного», – сказав він.

За даними Міноборони, один український військовий поранений. Водночас, як зазначив полковник Праута, стан двох поранених напередодні військових задовільний.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.