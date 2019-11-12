Бойовики пів години вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики обстріляи 12 листопада позиції Збройних сил України у районі Південного на Луганщині.
«На луганському напрямку приблизно пів години противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Південного з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.
За даними відомства, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Бойовики з угруповання «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах про обстріли впродовж поточної доби не повідомляють.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ