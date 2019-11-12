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12 листопада 2019, Київ 14:31
Новини | Політика

Бойовики пів години вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ на Донбасі – Міноборони

Втрат серед українських військових з початку доби немає

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У Міністерстві оборони України повідомили, що підтримувані Росією бойовики обстріляи 12 листопада позиції Збройних сил України у районі Південного на Луганщині.

«На луганському напрямку приблизно пів години противник вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Південного з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів», – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Бойовики з угруповання «ДНР» та «ЛНР» на своїх ресурсах про обстріли впродовж поточної доби не повідомляють.

/**/ /**/ КПВВ Золоте, точка розведення військ №2, Золоте, Катеринівка, 2 листопада 2019 року
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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

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