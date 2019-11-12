Ситуація минулої доби на Донбасі: 16 обстрілів і 1 поранений військовий

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби здійснили 16 обстрілів позицій Збройних сил України, в результаті чого поранень зазнав один український військовослужбовець.

«Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 та 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

З початку поточної бойовики вогневої активності не проявляли, втрат у ЗСУ не зафіксовано, додали у штабі.

Бойовики з угруповання «ДНР» на своїх ресурсах звинуватили ЗСУ в обстрілі у понеділок території в районі Горлівки, Петрівського і Докучаєвська. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українська сторона тричі обстріляла напередодні захоплені бойовиками території.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.