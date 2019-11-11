За добу на фронті один військовий ЗСУ поранений, розведення в ділянці №3 «вже виконане» – штаб

Протягом доби 11 листопада незаконні збройні угруповання сім разів обстрілювали позиції Збройних сил України, повідомляє пресслужба штабу Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, один військовослужбовець ЗСУ дістав поранення.

«Чотири обстріли наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: тричі біля Луганського – зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів; неподалік Південного – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», – йдеться в зведенні.

Також у штабі зафіксували обстріли поблизку Гнутового, Верхньоторецького та в районі Богданівки, однак стверджують, що обстріл відбувся поза межами ділянки розведення військ.

За даними штабу ООС, тривають заходи з розведення в районі Золотого-4 (село Катеринівка), завершено розмінування, наразі демонтують фортифікаційні споруди.

«На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області, триває третя доба практичного етапу дзеркального процесу розведення сил і засобів. Загалом, упродовж трьох днів, з 9 по 11 листопада, тактичне положення змінили 42 українських військовослужбовця, 48 одиниць стрілецької зброї, три одиниці БМП-2 та два вантажні автомобілі марки «Урал». Тобто, фізичне переміщення особового складу та озброєння українською стороною вже виконано», – йдеться в заяві.

Бойовики незаконного збройного угруповання «ДНР», своєю чергою, заявили про нібито обстріл окупованої Горлівки з боку ЗСУ 11 листопада.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.