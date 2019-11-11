СБУ заявляє, що заблокувала канал соціальних виплат померлим і бойовикам в ОРДЛО

Служба безпеки України заявляє, що її контррозавідники та слідчі заблокували канал соціальних виплат жителям окупованих територій Донбасу, серед яких були померлі та бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР».

«Організував протиправну схему переселенець із Луганщини, який тривалий час проживає в Харкові. За грошову винагороду ділок пропонував мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння в протиправному нарахуванні пенсій та інших видів державної соціальної допомоги. За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівників банківських установ ділок оформлював документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО», – ідеться в повідомленні, оприлюдненому 11 листопада на сайті спецслужби.

За даними СБУ, під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено «понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами».

Правоохоронці повідомили організатору схеми про підозру. Тривають слідчі дії для з`ясування масштабів оборудки та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності, інформують в СБУ.