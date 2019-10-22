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22 Жовтень 2019, Київ 15:32
Новини | Події

У Донецьку затримують пенсії від окупаційної адміністрації – джерела

21 жовтня виплати отримала лише частина пенсіонерів

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У непідконтрольному Україні Донецьку в жовтні почалися затримки пенсій, які виплачує підконтрольна Росії адміністрація. Про це повідомляють щонайменше чотири джерела Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) в ОРДО. Затримують виплати у межах тижня. 21 жовтня її отримали деякі пенсіонери, які мали отримати 15 жовтня. Інші не отримали дотепер.

«Ходили-перепитували, кажуть – чекайте», – повідомляє один з місцевих жителів.

Інший співрозмовник каже: «Добре тим, у кого є дві пенсії, «ДНРівська» і українська – їх якраз в цей час виручає українська».

«Які причини – хто їх знає. Їм треба звідкілясь брати гроші, закінчуються», – говорить ще один житель.

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Також днями російські гібридні сили змінили умови пенсійного забезпечення для тих, хто за час війни виїжджав на підконтрольну Україні територію: для оформлення пенсії цим людям поторібно буде отримувати так званий паспорт угруповання «ДНР» (для інших він не є обов’язковим).

Представники формування «ДНР» пояснюють, що зробили це для того, щоб роки праці на підконтрольній Києву території не зараховувались у стаж.

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