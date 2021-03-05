Підприємства Міноборони мають понад 22 мільйони гривень збитків за три квартали 2020 року – звіт

За три квартали 2020 року державні підприємства Міністерства оборони України відзвітували про чисті збитки на суму 22,2 мільйона гривень. Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державних підприємств, повідомляє експертна організація StateWatch.

За останні чотири роки державні компанії Міністерства оборони України також звітували лише про збитки.

Відповідно до звітів про виконання фінпланів, у 2017 році загальний чистий збиток усіх підприємств Міноборони склав 22,4 мільйона гривень. У фінансових показниках 2018 року зафіксовані збитки в сумі 8,2 мільйона гривень. Пік перевищення витрат над доходами припав на 2019 рік, де сума збитку сягнула 38,7 мільйона гривень.

Сума доходів за 9 місяців 2020 року склала 701 мільйон гривень, а витрати – 723,2 мільйона гривень.

Витрати на оплату праці на підприємствах Міноборони сягнули 224,5 мільйона гривень та були розподілені серед 2847 працевлаштованих, що є на 1159 людей більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Середньомісячні витрати на оплату праці працівників склали 8,3 тисячі гривень, на адміністративно-управлінський персонал – 10,6 тисячі гривень, на директора підприємства – 17,9 тисячі гривень.

Середня заробітна плата по Україні на грудень 2020 року становить 14 179 гривень.

Раніше у Міноборони повідомили, що до 2022 року 42 держпідприємства міністерства буде реорганізовано, 44 – ліквідовано, а 5 – передано на приватизацію.