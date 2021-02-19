Міноборони профінансує створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» у 2021 році– Таран

Міністерство оборони України планує підписати контракт на перший дослідний дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу «Сапсан» у 2021 році, повідомляє 19 лютого пресслужба МОУ.

«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі – ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», – заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».

«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному комплексу «Нептун», – додав міністр.

У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод – провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України – припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».

У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім». Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.