У Міноборони пояснили указ про призов: повістки отримають молоді люди від 20 років

Призивати на строкову службу 18- і 19-річних юнаків не будуть, за винятком тих випадків, коли вони добровільно виявлять бажання вступити до лав Збройних сил України, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Його пояснення пресслужба Міноборони оприлюднила після того, як 16 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає у 2020 році призов до армії чоловіків віком від 18 до 27 років.

За словами Загороднюка, вік призову з 18 років чітко прописаний у законі і ніколи не змінювався, «відповідно, указ президента… виданий відповідно до вимог чинного законодавства України».

«Водночас ми отримуємо чимало звернень і побажань щодо можливості проходити строкову службу саме з 18 років. Аргументація – раціональне планування молодою людиною своїх подальших кроків щодо навчання, працевлаштування та особистого життя», – наголосив міністр.

«Ніхто з хлопців до 20 років до проходження строкової служби примусово залучатися не буде», – наголосив керівник оборонного відомства.

Міністр оборони також звернув увагу, що наразі триває активна робота над розробкою концепції анонсованої реформи призову. «Ця реформа потребує часу та змін в законодавстві, до її обговорення обов’язково буде залучено громадськість, цей процес буде максимально відкритим», – сказав Загороднюк.

Він також нагадав, що військовослужбовці строкової військової служби не залучаються для виконання завдань у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає у 2020 році призов у армію чоловіків віком від 18 до 27 років. Призови мають відбутися y квітні-червні та жовтні-грудні.

Документом також звільняються в запас військовослужбовці строкової служби, які вислужили встановлені строки.

Відповідно до указів п’ятого президента Петра Порошенка, раніше на військову службу призивали чоловіків віком від 20 до 27 років.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк раніше заявляв про бажання скасувати призов і повністю перейти до професійної української армії.