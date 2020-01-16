Зеленський підписав указ про призов до армії з 18 років

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає у 2020 році призов у армію чоловіків віком від 18 до 27 років.

«Призвати на строкову військову службу придатних за станом здоров’я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу», – мовиться в указі.

Призови мають відбутися y квітні-червні та жовтні-грудні.

Документом також звільняються в запас військовослужбовці строкової служби, які вислужили встановлені строки.

Відповідно до указів п’ятого президента Петра Порошенка, раніше на військову службу призивали чоловіків віком від 20 до 27 років.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк раніше заявляв про бажання скасувати призов і повністю перейти до професійної української армії.