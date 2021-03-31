«Кінець ери військкоматів» – Міноборони про схвалену Радою реформу

Міністерство оборони України привітало ухвалення Верховною Радою закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку».

За словами міністра оборони Андрія Тарана, ухвалення документу, який вносить зміни до 38 законів і п’яти Кодексів України, стало «безпрецедентним випадком в історії незалежної України одночасного та масштабного перегляду оборонного законодавства».

Ці зміни в Міністерство оборони України спільно з іншими відомствами сектору безпеки й оборони розробляло протягом майже двох років, повідомили у пресслужбі МОУ.

«Настав кінець ери військкоматів. Замість них в Україні діятимуть територіальні центри комплектування відповідно до адміністративно-територіального устрою держави. У випадку загострення ситуації на доукомплектування військових частин тепер відведені лічені дні, що відповідає вимогам «Стратегії воєнної безпеки України» щодо всеохопноїоборони. Створено Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних і розпочаті проєкти щодо цифровізації процесів військового обліку: Е-реєстрація, Е-військовий квиток, Е-транспорт, Е-ТЦК», – заявив Таран.

«Ми не просто зміцнили Збройні сили, але й дали інструменти для впровадження змін у інших складових сектору безпеки та оборони, а й держави в цілому», – додав він.

30 березня Верховна Рада підтримала реформу військкоматів та збільшила штрафи за ухилення від призову.