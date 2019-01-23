Міноборони розглядає можливість навчання українських військових в Ізраїлі

У Міністерстві оборони України розглядають можливість підготовки представників Збройних сил України на базі Академії безпеки й антитерористичної діяльності в Ізраїлі. Як повідомляє прес-служба МОУ, про це йшлося під час візиту міністра оборони України Степана Полторака до Ізраїлю 22 січня, під час якого він побував в академії.

«Академія забезпечення безпеки та антитерористичної діяльності Ізраїлю є світовим лідером та відомим центром передового досвіду для підготовки спеціальних сил у військовій сфері, боротьбі з тероризмом і правопорядку, що пропонує широкий спектр програм підготовки й інтегрованих рішень», – вказують у Міноборони.

За даними відомства, протягом років IMI Academy підготувала десятки підрозділів й урядових установ по всьому світу.

20-21 січня з офіційним візитом в Ізраїлі перебував президент Петро Порошенко, під час якого він провів переговори зі своїм ізраїльським колегою Реувеном Рівліном, прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу і спікером Кнесету Ізраїлю Юлієм Едельштейном.

Порошенко, зокрема, закликав президента Ізраїлю сприяти звільненню українських моряків, захоплених ФСБ Росії.