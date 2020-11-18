З початку бойових дій на Донбасі залишається невідомою доля 69 зниклих військових – Міноборони

У Кадровому центрі Збройних сил України Міністерства оборони повідомили, що на сьогодні невідомою є доля 69 військових, зниклих на Донбасі, від початку бойових дій на сході України.

За даними персонального обліку втрат особового складу Збройних сил України, який ведеться в Кадровому центрі Збройних сил України, з початку проведення антитерористичної операції кількість зниклих безвісти військовослужбовців ЗСУ становила 526 осіб, з цієї кількості знайдено (живими та мертвими) 457 осіб. Станом на 17.11.2020 залишаються не розшуканими 69 осіб», – йдеться у відповіді Кадрового центру ЗСУ Міністерства оборони на запит Радіо Свобода.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.