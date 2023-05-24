Міносвіти й «Укроборонпром» домовились про партнерство, щоб залучати молодь до професій оборонного сектору

Міністерство освіти і науки та держконцерн «Укроборонпром» уклали Меморандум про партнерство та співпрацю. Як повідомила пресслужба Міносвіти, студенти закладів вищої та професійно-технічної освіти зможуть проходити виробничу та переддипломну практику в «Укроборонпромі».

«Це популяризує професії оборонного сектору, а в довгостроковій перспективі – забезпечить омолодження колективів й осучаснення виробництва», – пояснили у відомстві.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий каже: «Українська молодь сьогодні має безліч крутих ідей та бажання розвиватися в оборонній сфері. І наше завдання – допомогти їм це зробити у найбільш ефективний спосіб: реалізувати себе, свої ідеї та заразом зробити внесок у перемогу».

Гендиректор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв, у свою чергу, зазначив, що оборонно-промисловий комплекс потребує залучення «прогресивної молоді, їхніх ідей та нового бачення».

Повідомляється, що в рамках співпраці МОН і «Укроборонпрому» планують розробити дуальні освітні програми (підготовка спеціалістів, відповідно до потреб підприємств, задля подальшого працевлаштування в оборонно-промисловому комплексі).

За даними Міносвіти, торік понад 1250 студентів пройшли практику та стажування на підприємствах «Укроборонпрому», приблизно 440 – отримали роботу. Зараз «Укроборонпром» співпрацює з 75 навчальними закладами. А з початку 2023 року на підприємствах проходять практику орієнтовно 700 студентів.