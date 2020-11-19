Міністерство промисловості здивоване «демаршем» керівництва «Укроборонпрому» – заява

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості здивоване «демаршем» керівництва державного концерну «Укроборонпром» і «спробою позиціонуватися як ексклюзивний «політичний гравець», що має виняткове право визначати пріоритети, методи та шляхи реформування і розвитку надважливої стратегічної галузі держави та надавати оцінку органам державної влади».

«Завдання реформування та створення дієвої, ефективної моделі функціонування обороно-промислового комплексу України в умовах війни з російським агресором – питання надзвичайної державної ваги і не може бути предметом для експериментальних вправ спеціалістів із «загального реформування», для яких не має значення, що саме «реформувати», – наголосили в міністерстві.

18 листопада «Укроборонпром» заявив, що стурбований згортанням реформи оборонно-промислового комплексу країни та втручанням у свою господарську діяльність з боку Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Там наголосили, що відомство не має повноважень з управління державними підприємствами, які не належать до сфери його управління.

Концерн звернувся до найвищого керівництва держави «з проханням звернути увагу на ситуацію, яка склалась навколо реформи обороно-промислового комплексу».

Згідно з постановою уряду, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, державну військово-промислову політику, державну політику у сфері державного оборонного замовлення, у сфері оборонно-промислового комплексу, у літакобудівній галузі та забезпечує формування і реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності.