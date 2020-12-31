Мінреінтеграції завершило розробку проєкту закону про перехідний період

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України завершило розробку проєкту закону про перехідний період.

Документ направили на розгляд центральним органам виконавчої влади, державним службам та фондам, місцевим органам влади, науковцям, міжнародним організаціям, громадським організаціям, експертному середовищу, судовим органам, прокуратурі, органам військового управління, представництву президента України в АРК та іншим.

Згідно з повідомленням на сайті міністерства, законопроєкт передбачає:

уніфікацію підходів щодо тимчасово окупованих територій (ТОТ) у Донецькій і Луганській областях та в Криму;

інкорпорацію інших законів та приведення до спільного знаменника всього законодавства України, що стосується ТОТ;

запровадження елементів перехідного правосуддя;

окреслення засад відновлення діяльності органів правосуддя на деокупованих територіях;

розв’язання питання підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованих територіях;

встановлення інституту конвалідації правочинів, що були вчинені на ТОТ, процедури підтвердження фактів народження, смерті, укладання та розірвання шлюбу, а також визнання здобутих компетентностей та освітніх кваліфікацій;

формування кадрових резервів державних службовців та поліцейських для роботи на деокупованих територіях;

створення тимчасових адміністрацій до проведення виборів місцевого самоврядування;

закріплення соціальних гарантій для мешканців тимчасово окупованих територій.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Міжнародні організації визнали анексію Криму незаконною і засудили дії Росії, країни Заходу запровадили проти неї економічні санкції. Кремль заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».