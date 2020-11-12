У Мінську запровадили обов’язковий масковий режим через профілактику ГРВІ і COVID-19, повідомляє телеграм-канал Міністерства охорони здоров’я Білорусі.

За повідомленням, нові правила стосуються не тільки працівників, а й відвідувачів всіх без винятку об’єктів столиці Білорусі. Носити маску також обов’язково в громадському транспорті, метро, маршрутних таксі, таксі.

«Контроль за дотриманням вимог поширення вірусних інфекцій і COVID-19 в місті посилять з сьогоднішнього дня. Рішення зобов’язує керівників організацій усіх форм власності вжити необхідних заходів щодо дотримання санітарно-протиепідемічних заходів», – йдеться в повідомленні.

Масковий режим влада Білорусі раніше запровадила в Гомельській області, в Могильові, Бобруйську, Осиповицькому, Дрибинському, Климовицькому, Кличевському, Краснопільському, Кричевському, Чауському районах Могильовської області, в Лідському районі Гродненської області, в Оршанському, Міорському, Полоцькому, Шумилинському районах Вітебської області, в Новополоцьку.

У Державному прикордонному комітеті Білорусі раніше повідомили, що через поширення коронавірусного захворювання закрили дев’ять пунктів пропуску на кордоні з Україною і Польщею.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за добу в Білорусі було зареєстровано 1098 нових випадків COVID-19, напередодні – 1057.

Офіційно з кінця лютого в Білорусі захворіло 110 455 осіб, а 92 843 людини одужали, померли 1027 людей.

Після оголошення результатів виборів в Білорусі в країні почалися масові антивладні протести, які тривають четвертий місяць.

Канада, Велика Британія і кілька країн ЄС, включаючи сусідні з Білоруссю Україну, Польщу, Литву не визнали легітимність Олександра Лукашенка як президента. Євросоюз заявив про санкції проти 40 білоруських чиновників.

Очільники МЗС країн ЄС також погодили спільну позицію щодо запровадження санкцій проти Лукашенка. Раніше Латвія, Литва та Естонія ввели санкції проти близько 130 білоруських посадовців, серед них і Олександр Лукашенко.