У Мінську прощаються з загиблим учасником акцій протесту

У Мінську в суботу, 15 серпня, тисячі людей прощаються з Олександром Тарайковським – учасником акцій протесту, який загинув у столиці Білорусі ввечері 10 серпня.

Близько тисячі людей прийшли на церемонію прощання з 34-річним мінчанином. Вони стоять на вулиці біля траурного залу, де перебувають рідні і близькі Тарайковського. Міліція не втручається.

МВС Білорусі стверджувало, що демонстрант загинув від вибуху у нього в руках саморобного вибухового пристрою. Однак на відеозаписі пристрою у нього в руках не видно, а причиною смерті в медичному висновку названо поранення грудної клітини. Учасники акцій протесту переконані, що Тарайковського застрелив спецназ.

Олександр Тарайковський, за офіційними даними, єдиний загиблий при розгоні протестів в Білорусі. Повідомлення про інших загиблих наразі не підтверджені. Кілька учасників акцій протесту перебувають у важкому стані, сотні були госпіталізовані – частина з них отримали травми під час зіткнень з ОМОНом і спецназом, інші були жорстоко побиті після затримання.

У Мінську сьогодні сьомий день протестів, які почалися 9 серпня як вуличні акції проти фальсифікацій на виборах. Згодом до вимог додалося засудження поліцейського насильства, покарання винних у ньому, а також відставка президента Олександра Лукашенка, перегляд підсумків голосування або проведення нових виборів глави держави.