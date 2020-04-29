Активісти низки країн пропонують створити громадську дорадчу групу на переговорах у Мінську

Напередодні онлайн-саміту лідерів МЗС країн «нормандської четвірки» міжнародна громадська платформа CivilM+ звернулася до сторін із пропозицією залучити представників громадянського суспільства «для супродження Мінських переговорів».

«Враховуючи складність мирних переговорів, вплив та суспільну увагу до кожного кроку, що здійснюється в рамках міжнародних перемовин щодо україно-російського конфлікту, ми звернулися до дипломатів та політиків країн-учасниць «нормандського формату» із пропозицією створити незалежну громадську дорадчу групу для супроводження Мінських переговорів», – повідомили в секретаріаті платформи, що базується у Берліні.

CivilM+ заявили, що статус Росії як сторони, що несе відповідальність за наслідки збройної агресії на сході України, з відповідними санкціями, судовими процесами на національному та міжнародному рівні має лишитися незмінним. Росія має бути не спостерігачем, а учасником перемовин, як повноцінна сторона конфлікту.

Платформа CivilM+ об’єднує 19 громадських організацій з України, Росії, Нідерландів, Німеччини, Польщі та Франції. Експерти цих неурядових організації готові приєднатися до обговорення шляхів вирішення тривалого конфлікту на сході України та до консультування сторін.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.