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Україна працює над роботизованими рішеннями для фронту – Мінстратегпром

Зокрема, траває робота над розрозбкою роботизованого рішення для евакуації поранених із поля бою, повідомила заступниця голови Мінстратегпрому Анна Гвоздяр
Зокрема, траває робота над розрозбкою роботизованого рішення для евакуації поранених із поля бою, повідомила заступниця голови Мінстратегпрому Анна Гвоздяр

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України працює над роботизованими рішеннями для фронту, зокрема для евакуації поранених із поля бою, розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця голови Мінстратегпрому Анна Гвоздяр.

«Через те, що ми повинні технологічно переважати нашого ворога, крім безпілотних літальних апаратів, є також безліч наземних рішень, якими ми зараз займаємося, і їх насправді можна залучати до дуже великої кількості задач. Це і підвіз боєприпасів, підвіз продовольства», – сказала вона.

«Так само ми працюємо над медичною евакуацією, тому що в нас зараз строк евакуації пораненого достатньо збільшився, і дуже важко евакуювати поранену людину під шквальним вогнем. Тому ми зараз шукаємо роботизоване рішення, в рамках якого робот міг би хоча б на не дуже велику дистанцію евакуювати пораненого, витягнути його з-під шквального вогню, таким чином врятувавши медиків, які можуть не наражатися на небезпеку, і так само скорочуючи шлях пораненого і, безумовно, збільшуючи його шанси вижити і зберегти здоров’я», – додала Анна Гвоздяр.

За її словами, процес розробки роботів для медичної евакуації триває.

«Думаємо, що з часом роботи стануть такими незамінними помічниками на фронті абсолютно на різних ділянках. Який в цьому безумовний плюс: там, де немає людини на фронті, і щось виконує свою задачу, людина не може постраждати», – наголосила заступниця міністра.

Нещодавно в статті в журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап – «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.

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