Діти переселенців отримали право першочергового зарахування до дитячих садків – МінТот

Діти внутрішньо переміщених осіб отримали право першочергового зараховуватися до дитячих садків. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Внаслідок збройної агресії Російської Федерації та тимчасової окупації частини території України велика кількість внутрішньо переміщених осіб зіштовхнулась з труднощами запису дитини в чергу для навчання в державних та комунальних закладах дошкільної освіти. Серед них чимало одиноких матерів з малолітніми дітьми, що значно ускладнює або навіть унеможливлює їх працевлаштування. В той же час, 27 січня 2021 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 86, якою затверджено Положення про заклад дошкільної освіти, що визначає основні засади діяльності таких закладів (крім будинків дитини, дитячих будинків інтернатного типу)», – мовиться у повідомленні.

За ініціативи МінТот, до положення додали норму, яка дозволяє дітям з числа внутрішніх переселенців та дітям зі статусом постраждалих від воєнних дій і збройних конфліктів гарантовано зараховуватися до закладів дошкільної освіти державної та комунальної форм власності першочергово.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на початок 2021 року в Україні налічувалося понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.