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04 січня 2021, Київ 22:57
Новини | Суспільство

Мінсоцполітики: в Україні майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб

Акція переселенців біля Офісу президента «Ось моя країна! А де мій дім?», Київ, 8 вересня 2020

В Україні станом на 4 січня налічцється понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

«За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 459 170 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим», – мовиться у повідомленні.

За даними ООН, кількість вимушених переселенців у всьому світі досягнула майже 80 мільйонів до середини 2020 року.

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