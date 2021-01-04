Мінсоцполітики: в Україні майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб

В Україні станом на 4 січня налічцється понад 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України.

«За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 459 170 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим», – мовиться у повідомленні.

За даними ООН, кількість вимушених переселенців у всьому світі досягнула майже 80 мільйонів до середини 2020 року.