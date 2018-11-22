Мін’юст: 4 мільярди гривень аліментів стягнено на користь дітей із початку року

Від початку 2018 року в Україні з боржників за аліментами стягнули чотири мільярди гривень, повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, ця сума вдвічі більша, ніж за аналогічний період минулого року – тоді на користь дітей було стягнуто близько двох мільярдів гривень.

6 лютого набрав чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів. Особи, які мають заборгованість за аліментів за півроку можуть бути обмежені у виїзді за кордон, праві кермування авто, користуванні зброєю. Закон передбачає і «суспільно корисні роботи».

У липні парламент України проголосував за законопроект про чергове посилення відповідальності за несплату аліментів.

Читайте також: Нові санкції та «дошка ганьби» для злісних неплатників аліментів

Внесені до законодавства зміни встановлюють розміри штрафів: 20% від суми заборгованості, якщо вона перевищила суму необхідних платежів за один рік, 30% – за два роки, 50% – за три роки і більше.

Окремо прописана відповідальність за ухиляння від сплати аліментів на утримання дитини з інвалідністю, рідкісними, тяжкими або онкологічними захворюваннями, або такої, що потребує паліативної допомоги, протягом більш ніж трьох місяців. За це батька чи матір можуть засудити до суспільно корисних робіт – від 120 до 240 годин.