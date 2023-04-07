У Мін’юсті назвали кількість відкритих справ щодо колабораціонізму

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць в ефірі Радіо Свобода у програмі «Свобода.Ранок» розповіла, що, «за інформацією Офісу генерального прокурора, відкрито близько 5 тисяч кримінальних проваджень за фактом колабораціонізму».

Коломієць наголосила, що проживання людини на тимчасово окупованій території не означає, що така людина є колаборантом.

«У Кримінальному кодексі, окрім того, що передбачена відповідальність, є таке правило, коли певна дія, яка фактично схожа на злочин, все ж таки не є злочином. Це коли людина вчиняє щось під фізичним або психологічним примусом або діє в стані крайньої необхідності», – відзначила заступниця міністра юстиції.

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Тому, за її словами, обов’язковим є етап перевірки та досудового розслідування правоохоронними органами, а також з’ясовування щодо кожної конкретної людини не лише самого факту формального порушення, а й умов, за яких воно було вчинене.

«На мою думку, головне – не розпалювати внутрішню ворожнечу, що стосується колабораціонізму, а пояснювати людям, що це таке і яким чином ми визначаємо, хто був колаборантом, а хто ні. Першим кроком на цьому шляху є діяльність правоохоронних органів, які вирішують, чи будуть підозри, чи не будуть», – додала вона.

Українські правоохоронці регулярно повідомляють про підозри та кримінальні провадження за фактами колабораційної діяльності, в тому числі на окупованих територіях.