Місцеві вибори в ОТГ: в поліції зафіксували 47 порушень в ході передвиборчої кампанії

Національна поліція зафіксувала 47 порушень у ході кампанії перед місцевими виборами, що відбуваються 22 грудня. Про це йдеться в повідомленні відомства.

«Здебільшого зазначені факти пов’язані з незаконною агітацією – 14 фактів, підкупом виборців – п’ять та фальсифікацією виборчих документів – чотири факти. За сімома фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться в заяві Нацполіції.

Заступник голови правоохоронного відомства Олександр Фацевич повідомив, що для проведення виборів утворили 119 територіальних виборчих комісій. О 7-й ранку 22 грудня всі дільничні комісії отримали бюлетені, тож поліція взяла їх під охорону.

20 грудня Центральна виборча комісія повідомляла, що перші місцеві вибори відбудуться у 86 об’єднаних територіальних громадах в 21 області. Передвиборча агітація мала завершитися опівночі проти 21 грудня.

За попередніми підрахунками ЦВК, у виборах може взяти участь понад 380 тисяч виборців. Голосування на 536 дільницях триватиме до 20 вечора 22 грудня.

Результати виборів в одномандатних виборчих округах, виборів сільських та місевих голів ЦВК має встановити до 27 грудня включно. Результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають встановити до 1 січня 2020 року.

За даними ЦВК, участь у виборах беруть 29 політичних партій, за процесом спостерігають 16 громадських організацій. Процес реєстрації кандидатів почався 18 листопада.

Очікується, що після проведення виборів 22 грудня загальна кількість об’єднаних територіальних громад, в яких відбулися перші вибори, сягне 982.