ДБР завершило розслідування нападу ексдепутата на голову ОТГ – Труба

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо «хуліганських дій» неназваного народного депутата 8 скликання, повідомив у своєму Телеграмі голова Бюро Роман Труба.

За його словами, матеріали справи передані на ознайомлення фігуранту справи, після цього їх разом із обвинувальним актом скерують до суду.

«Нагадаю, сам інцидент стався в липні. Народний обранець увірвався до приміщення селищної ради в селі Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії та спричинив голові ради тілесні ушкодження. Наприкінці вересня цього року нардепу повідомили про підозру», – зазначив Труба.

ДБР не розголошує імені підозрюваного. Однак на початку липня філія Суспільного мовника «UA:Чернігів» повідомляла про сутичку між народним депутатом попереднього скликання і на той момент кандидатом до Верховної Ради за 206 округом Максимом Микитасем та головою об’єднаної територіальної громади Сергієм Пінчуком в селі Любечі.

Максим Микитась є також фігурантом справи про заволодіння чужим майном. Протягом жовтня 2019 року його двічі заарештовував Вищий антикорупційний суд. Востаннє він вийшов під заставу 80 мільйонів гривень.