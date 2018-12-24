Київ хоче обговорити в Мінську присутність місії ОБСЄ в Азовському морі – Геращенко

Українська сторона поінформувала партнерів по «нормандському формату», Німеччину і Францію, що підніме в Мінську питання про посилення присутності місії ОБСЄ в акваторії Чорного і Азовського морів. Про це в ефірі проекту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла представниця України в контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко.

За її словами, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має право працювати на всій території України, і на цій підставі Україна вимагає її присутності в анексованому Криму.

«Нас дуже хвилює питання мілітаризації колись туристичного півострова. У Криму ніколи не було стільки зброї, скільки сьогодні напхано там. Ми вимагаємо моніторингу цієї української території. Нас дуже турбує, що Крим залишається закритим для будь-якої наглядової місії, і для СММ ОБСЄ, і для Червоного Хреста, який не допускають до в’язниць в окупованому Криму, і для місії ООН із запобігання тортурам, яка теж не допускається до в'язниць», – сказала Геращенко.

За її словами, представники Росії в контактній групі в Мінську уникають переговорів про Азовське море й Керченську протоку.

Раніше голова тристоронньої контактної групи в Мінську від України Євген Марчук запропонував встановити пункт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Керчі в анексованому Росією Криму.