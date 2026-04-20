Міськрада Одеси підтвердила смерть депутата Іваницького

Депутат міської ради Одеси, про смерть якого стало відомо раніше – це Олександр Іваницький, повідомила міська адміністрація 20 квітня:

«На 51-му році перестало битися серце депутата Одеської міської ради трьох скликань, голови постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства Іваницького Олександра Валеріановича».

За повідомленням, смерть Іваницького була несподіваною втратою для його рідних і громади Одеси.

«В. о. Одеського міського голови, Одеська міська рада та її Виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття рідним і близьким Олександра Валеріановича. У цю скорботну годину поділяємо ваш біль і сум», – йдеться в повідомленні.

Причину смерті Іваницького міська рада не наводить.

Раніше поліція Одещини повідомила, що встановлює обставини смерті депутата міської ради. Його тіло виявили в автомобілі в Приморському районі Одеси. Правоохоронці попередньо припускають, що чоловік міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї, обставини події встановлюються.