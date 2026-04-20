В Одесі в автівці виявили тіло депутата міськради, «міг скоїти самогубство» – поліція

Одеські поліцейські встановлюють обставини смерті депутата міської ради, інформує зранку 20 квітня відділ комунікації поліції Одещини.

«Подія сталася сьогодні вранці у Приморському районі.Тіло чоловіка було виявлено в автівці на одній із вулиць міста. Попередньо встановлено, що він міг скоїти самогубство із застосуванням вогнепальної зброї. На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Всі обставини події встановлюються», – вказано в повідомленні.

Депутат Верховної Ради, одесит Олексій Гончаренко стверджує, що загиблим є Олександр Іваницький, і «він входив до оточення Геннадія Труханова».

Інших підтверджень інформації про особу загиблого наразі немає.

У жовтні 2025 року тодішнього міського голову Одеси Геннадія Труханова усунули з посади через дані про існування в нього російського паспорта, а його українське громадянство було припинене президентом Володимиром Зеленським.

У жовтні 2025 року Служба безпеки України підтвердила, що за її матеріалами комісія з питань громадянства при президентові України припинила громадянство України тоді меру Одеси Геннадію Труханову. У СБУ стверджували, що Труханов є громадянином РФ і має чинний закордонний паспорт країни-агресора, а копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.

Мер Одеси заперечує наявність у нього російського громадянства, зокрема, він вказував це 2024 року після того, як волонтер і блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, написав, що Геннадій Труханов має російське громадянство й оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення – 9 лютого 2022 року. Він зазначив, що отримав ці дані із «злитих російських баз».