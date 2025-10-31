Прокуратура пояснила, чому запобіжні заходи для Труханова та одеських посадовців розглядає Печерський райсуд

Сторона обвинувачення пояснила, чому клопотання про обрання запобіжних заходів для колишнього міського голови Геннадія Труханова та одеських посадовців розглядає Печерський районний суд Києва.



«Тому що визначена підслідність за Головним слідчим управлінням Нацполіції…(Логіка у тому), щоб здійснювало розслідування Головне слідче управління, а не управління в Одеській області», – пояснив в коментарі Радіо Свобода прокурор у справі Юрій Костяков.

У коментарі прокурор також зазначив, що підозру Труханов отримав як особа без громадянства.

Печерський райсуд Києва вже обрав запобіжний захід заступниці Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ганні Поздняковій у вигляді нічного домашнього арешту до 28 грудня 2025 року у справі про службову недбалість, яка призвела до загибелі людей. Вона звинувачення відкидає і заявила, що оскаржуватиме це рішення.

Також суд взяв під варту директора департаменту міського господарства Одеської міськради Леоніда Гребенюка, задовольнивши клопотання прокуратури. Йому також призначили заставу у розмірі понад три мільйони гривень. Захист заявив про намір оскаржити це рішення.

Суд сьогодні також має обрати запобіжні заходи для ще кількох одеських посадовців, зокрема колишнього міського голови Одеси Геннадія Труханова.

29 жовтня Одеська обласна прокуратура повідомила, що Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру в службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обовʼязків, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 367 КК України). Труханов заявив, що вручення йому підозри стало для нього «несподіванкою».

За даними слідства, експосадовець неналежно виконував свої службові обов’язки та не забезпечив повноцінного функціонування в місті інженерних мереж. Як стверджує прокуратура, будучи обізнаним з цією систематичною проблемою, підозрюваний не вжив заходів для своєчасного ремонту зливної каналізації, водовідведення та дренажних систем, а у день трагедії, 30 вересня 2025 року, міський голова не організував належне оповіщення та інформування населення про загрозу надзвичайної ситуації.

Після трагедії Геннадій Труханов писав, що за сім годин 30 вересня в місті випала майже двомісячна норма опадів, і «жодна зливова каналізація не здатна витримати таке навантаження».

Одеська прокуратура повідомляла, що 28 жовтня вісьмом посадовцям органу місцевого самоврядування та підпорядкованих комунальних підприємств повідомили про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі людей 30 вересня 2025 року.

У прокуратурі уточнили, що йдеться про заступницю міського голови, директора департаменту міського господарства, які мали належним чином відповідати за утримання об’єктів житлово-комунального господарства, заступника міського голови Одеси та директора Департаменту муніципальної безпеки (через неналежний контроль за оповіщенням та інформуванням населення про загрозу), а також директора, начальника структурного підрозділу та двох головних інженерів комунального підприємства «Міські дороги», які, за твердженням правоохоронців, не забезпечили належний контроль за обстеженням, очищенням та ремонтом зливної каналізації (ч. 3 ст. 367 КК України).

В Одесі та Одеському районі через сильні дощі загинули дев’ятеро людей, серед яких дитина.

Президент Володимир Зеленський заявив, що доручив міністру розвитку громад і територій «провести повну перевірку роботи в Одесі».

СБУ 14 жовтня оприлюднила дані про наявність у Труханова російського громадянства, на основі яких його громадянство України припинили. Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.