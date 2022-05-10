Війська РФ знову завдали удар по мосту через Дністровський лиман – ОК «Південь»

Війська РФ знову завдали удар по мосту через Дністровський лиман, повідомляє міська рада Одеси з посиланням на оперативне командування «Південь».

«По Одещині знов спрямована крилата ракета. Ворог продовжує атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман», – йдеться у повідомленні міськрадив телеграмі.

Це вже четверта російська атака по цьому мосту на Одещині.

Автомобільний та залізничний міст через Дністровський лиман у районі Затоки має стратегічне значення, бо з’єднує південну частину Одеської області з рештою території України. Через нього проходить дорога з Румунії, зокрема від порту Констанца. У разі руйнування мосту єдиною можливістю проїхати сушею буде шлях через територію Молдови.