У ніч на 15 жовтня в Києві перекриють міст Патона

У ніч на 15 жовтня в Києві закриють рух мостом імені Патона, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«15 жовтня із 00:00 до 06:00 заплановано виконання ремонтних робіт щодо підсилення поперечних балок опори № 1 мосту імені Патона. У зв’язку із цим буде закрито рух транспорту мостом в обох напрямках», – йдеться в повідомленні.

Комунальна корпорація «Київавтодор» просить водіїв із розумінням поставитися до незручностей та обирати інші маршрути руху.

У 2018 році «Укравтодор» виділив на ремонт доріг місцевого значення 11,5 мільярда гривень субвенцій.